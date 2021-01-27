Комитет ПАСЕ предлагает не ограничивать работу российской делегации на сессии
Об этом сообщает ЕП.
Проект предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и дополнительно ухудшила ситуацию.
Документ критикует изменения в Конституции РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ; предоставление парламенту России рычагов влияния на КС; шаги, направленные на закрепление аннексии Крыма и тому подобное.
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ПАСЕ осуждает авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время; ужесточение норм, которые подрывают свободу собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями и тому подобное. Отдельный блок обвинений посвящен отравлению Алексея Навального и подавлению протестов.
Однако проект предлагает не накладывать на делегацию РФ никаких санкций, объясняя это "стремлением к диалогу".
Голосование за документ состоится в четверг утром.
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