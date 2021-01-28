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Espreso.tvЭкономикаБойко предполагает, что облгазсбыты не готовились к рынку газа, поэтому не могут предложить дешевое топливо

Бойко предполагает, что облгазсбыты не готовились к рынку газа, поэтому не могут предложить дешевое топливо

Облгазсбыты до последнего думали, что рынка газа не будет, поэтому закупили летом газ по выгодным ценам

Такое предположение озвучила Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"По состоянию на сейчас восемь компаний заявили более низкую цену, чем 6,99. Постоянно 6-8 компаний, которые предлагают цены на 30-40% ниже. Кстати, "Нафтогаз" традиционно четвертый-пятый, а сейчас - второй по рейтингу. Я думаю, что это происходит, потому что эти поставщики имеют незначительный объем - в них мало клиентов ", - сказала Бойко.

Она также озвучила причины, почему другие поставщики не могут конкурировать с помощью цены.

"Ни облгазы, ни облгаззбуты не готовились к рынку. Я думаю, они до последнего думали, что его не будет. Те, кто готовились, могли закупить газ летом, или хотя бы договориться, если это небольшие объемы - они могли его покупать у разных поставщиков ", - отметила эксперт.

По ее словам, это и привело к тому, что когда цены на европейских хабах выросли, облгаззбутам понадобились огромные объемы дорогого газа, поэтому они не могут предлагать низкие цены.

  • Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга.

  • Правительство планирует перевести потребителей к "Нафтогазу", если газзбуты и другие поставщики не смогут поставлять топливо по 6,99 грн за кубометр. Это позволит "Нафтогазу" расширить клиентскую базу , прогнозирует Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

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