Бойко предполагает, что облгазсбыты не готовились к рынку газа, поэтому не могут предложить дешевое топливо
Такое предположение озвучила Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"По состоянию на сейчас восемь компаний заявили более низкую цену, чем 6,99. Постоянно 6-8 компаний, которые предлагают цены на 30-40% ниже. Кстати, "Нафтогаз" традиционно четвертый-пятый, а сейчас - второй по рейтингу. Я думаю, что это происходит, потому что эти поставщики имеют незначительный объем - в них мало клиентов ", - сказала Бойко.
Она также озвучила причины, почему другие поставщики не могут конкурировать с помощью цены.
"Ни облгазы, ни облгаззбуты не готовились к рынку. Я думаю, они до последнего думали, что его не будет. Те, кто готовились, могли закупить газ летом, или хотя бы договориться, если это небольшие объемы - они могли его покупать у разных поставщиков ", - отметила эксперт.
По ее словам, это и привело к тому, что когда цены на европейских хабах выросли, облгаззбутам понадобились огромные объемы дорогого газа, поэтому они не могут предлагать низкие цены.
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Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга.
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Правительство планирует перевести потребителей к "Нафтогазу", если газзбуты и другие поставщики не смогут поставлять топливо по 6,99 грн за кубометр. Это позволит "Нафтогазу" расширить клиентскую базу , прогнозирует Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.
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