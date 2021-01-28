Бойко предполагает, что облгазсбыты не готовились к рынку газа, поэтому не могут предложить дешевое топливо

28 января, 2021, 09:04

Облгазсбыты до последнего думали, что рынка газа не будет, поэтому закупили летом газ по выгодным ценам

Такое предположение озвучила Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"По состоянию на сейчас восемь компаний заявили более низкую цену, чем 6,99. Постоянно 6-8 компаний, которые предлагают цены на 30-40% ниже. Кстати, "Нафтогаз" традиционно четвертый-пятый, а сейчас - второй по рейтингу. Я думаю, что это происходит, потому что эти поставщики имеют незначительный объем - в них мало клиентов ", - сказала Бойко.

Она также озвучила причины, почему другие поставщики не могут конкурировать с помощью цены.

"Ни облгазы, ни облгаззбуты не готовились к рынку. Я думаю, они до последнего думали, что его не будет. Те, кто готовились, могли закупить газ летом, или хотя бы договориться, если это небольшие объемы - они могли его покупать у разных поставщиков ", - отметила эксперт.

По ее словам, это и привело к тому, что когда цены на европейских хабах выросли, облгаззбутам понадобились огромные объемы дорогого газа, поэтому они не могут предлагать низкие цены.