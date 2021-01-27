Знаменитый боксер Пакьяо заявил о возвращении на ринг

27 января, 2021, 22:53

Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо признался, что ведет переговоры относительно своего следующего боя

Об этом сообщает philstar .

По словам Мэнни Пакьяо, переговоры закончатся на этой неделе. Имя соперника пока не известно.

"Мы завершаем переговоры на этой неделе. Когда все будет завершено, мы объявим, кто станет моим следующим соперником", - сказал филиппинец.

Сейчас 42-летний Пакьяо владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). За свою карьеру провел 69 боев, одержал 60 побед и 2 раза потерпел поражение. Многократный чемпион мира в 8 весовых категориях.

Последний раз филиппинец выходил на ринг в июле 2019 года. Тогда Пакьяо победил американца Кита Турмана.