Знаменитый боксер Пакьяо заявил о возвращении на ринг
27 января, 2021, 22:53
Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо признался, что ведет переговоры относительно своего следующего боя
Об этом сообщает philstar .
По словам Мэнни Пакьяо, переговоры закончатся на этой неделе. Имя соперника пока не известно.
"Мы завершаем переговоры на этой неделе. Когда все будет завершено, мы объявим, кто станет моим следующим соперником", - сказал филиппинец.
Сейчас 42-летний Пакьяо владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). За свою карьеру провел 69 боев, одержал 60 побед и 2 раза потерпел поражение. Многократный чемпион мира в 8 весовых категориях.
Последний раз филиппинец выходил на ринг в июле 2019 года. Тогда Пакьяо победил американца Кита Турмана.
- 4 декабря стало известно, что Мэнни Пакьяо планирует баллотироваться в президенты Филиппин.
- 20 января ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор заявил, что в 2021 году проведет поединок против Пакьяо .
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