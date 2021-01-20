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Espreso.tvСпортМакгрегор заявил, что проведет бой против легенды бокса

Макгрегор заявил, что проведет бой против легенды бокса


фото: BoxingScene
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что в 2021 году проведет боксерский поединок против филиппинца Мэнни Пакьяо

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Макгрегора, он встретится с чемпионом мира в восьми весовых категориях Пакьяо в 2021 году.

"Поединок с Пакьяо почти наверняка произойдет. Я слышал, что уже есть контракт и все близко к согласованию. Мы еще ничего не обсуждали, но бой с Пакьяо должен состояться в 2021 году", - сказал Макгрегор, который 23 января в ОАЭ проведет поединок UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) против американца Дастина Пуарье.

В 2017 году Конор Макгрегор дебютировал в боксе в бою против американца Флойда Мейвезера, которому проиграл нокаутом в десятом раунде.

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