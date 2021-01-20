Макгрегор заявил, что проведет бой против легенды бокса
20 января, 2021, 14:41
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что в 2021 году проведет боксерский поединок против филиппинца Мэнни Пакьяо
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Макгрегора, он встретится с чемпионом мира в восьми весовых категориях Пакьяо в 2021 году.
"Поединок с Пакьяо почти наверняка произойдет. Я слышал, что уже есть контракт и все близко к согласованию. Мы еще ничего не обсуждали, но бой с Пакьяо должен состояться в 2021 году", - сказал Макгрегор, который 23 января в ОАЭ проведет поединок UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) против американца Дастина Пуарье.
В 2017 году Конор Макгрегор дебютировал в боксе в бою против американца Флойда Мейвезера, которому проиграл нокаутом в десятом раунде.
- Напомним, в сентябре 2020 член команды Мэнни Пакьяо Джейк Джонсон заявил, что филиппинец договорился о бое с Конором Макгрегором .
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