Макгрегор заявил, что проведет бой против легенды бокса

20 января, 2021, 14:41

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что в 2021 году проведет боксерский поединок против филиппинца Мэнни Пакьяо

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Макгрегора, он встретится с чемпионом мира в восьми весовых категориях Пакьяо в 2021 году.

"Поединок с Пакьяо почти наверняка произойдет. Я слышал, что уже есть контракт и все близко к согласованию. Мы еще ничего не обсуждали, но бой с Пакьяо должен состояться в 2021 году", - сказал Макгрегор, который 23 января в ОАЭ проведет поединок UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) против американца Дастина Пуарье.

В 2017 году Конор Макгрегор дебютировал в боксе в бою против американца Флойда Мейвезера, которому проиграл нокаутом в десятом раунде.

Напомним, в сентябре 2020 член команды Мэнни Пакьяо Джейк Джонсон заявил, что филиппинец договорился о бое с Конором Макгрегором .

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