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Espreso.tvСпортЗнаменитый боксер Пакьяо решил баллотироваться в президенты

Знаменитый боксер Пакьяо решил баллотироваться в президенты


фото: Getty Images
Знаменитый боксер Мэнни Пакьяо планирует баллотироваться в президенты Филиппин

Об этом сообщает Fightnews.com.

Мэнни Пакьяо был избран лидером правящей филиппинской партии FDP-Laban. По информации источника, в планах именитого боксера баллотироваться на пост президента в 2022 году.

Сейчас 41-летний Пакьяо владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). За свою карьеру провел 69 боев, одержал 60 побед и 2 раза потерпел поражение. Многократный чемпион мира в 8 весовых категориях.

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