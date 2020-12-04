Знаменитый боксер Пакьяо решил баллотироваться в президенты

4 декабря, 2020, 16:51

Знаменитый боксер Мэнни Пакьяо планирует баллотироваться в президенты Филиппин

Об этом сообщает Fightnews.com.

Мэнни Пакьяо был избран лидером правящей филиппинской партии FDP-Laban. По информации источника, в планах именитого боксера баллотироваться на пост президента в 2022 году.

Сейчас 41-летний Пакьяо владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). За свою карьеру провел 69 боев, одержал 60 побед и 2 раза потерпел поражение. Многократный чемпион мира в 8 весовых категориях.

В июне сообщалось, что Мэнни Пакьяо договаривается о бое с бывшим абсолютным чемпионом мира Тернсом Кроуфордом из США.