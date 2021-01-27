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Espreso.tvМирВ квартиры Навального и его жены пришли с обысками

В квартиры Навального и его жены пришли с обысками


фото: Іван Жданов/Twitter
Силовики пришли с обысками в квартиру оппозиционера Алексея Навального в Марьино и в квартиру его жены Юлии в Москве

Об этом сообщил юрист, директор возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter.

"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Начали ломать дверь", - написал Жданов.

По его словам, в квартире находится брат Алексея - Олег Навальный.

Впоследствии он сообщил, что обыск проводит МВД в рамках статьи 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По словам Жданова, обыски проходят и в квартире жены Навального Юлии на Автозаводской в Москве.

Также силовики пришли с обысками и в офис Фонда борьбы с коррупцией.

  • Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией стремительно вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
  • После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера. Его поместили под стражу.
  • В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 000 человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

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