В квартиры Навального и его жены пришли с обысками
Об этом сообщил юрист, директор возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter.
"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Начали ломать дверь", - написал Жданов.
По его словам, в квартире находится брат Алексея - Олег Навальный.
В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыска. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный.- Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021
В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем.
Впоследствии он сообщил, что обыск проводит МВД в рамках статьи 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
По словам Жданова, обыски проходят и в квартире жены Навального Юлии на Автозаводской в Москве.
У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ- Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021
Также силовики пришли с обысками и в офис Фонда борьбы с коррупцией.
Сколько нужно ментов, чтоб провести обыск без людей там? (Офис ФБК) pic.twitter.com/OnrYrJFyTV- Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией стремительно вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера. Его поместили под стражу.
- В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 000 человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
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