В квартиры Навального и его жены пришли с обысками

27 января, 2021, 16:33

Силовики пришли с обысками в квартиру оппозиционера Алексея Навального в Марьино и в квартиру его жены Юлии в Москве

Об этом сообщил юрист, директор возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter.

"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Начали ломать дверь", - написал Жданов.

По его словам, в квартире находится брат Алексея - Олег Навальный.

В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыска. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный.

В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем. - Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Впоследствии он сообщил, что обыск проводит МВД в рамках статьи 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По словам Жданова, обыски проходят и в квартире жены Навального Юлии на Автозаводской в Москве.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ - Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Также силовики пришли с обысками и в офис Фонда борьбы с коррупцией.

Сколько нужно ментов, чтоб провести обыск без людей там? (Офис ФБК) pic.twitter.com/OnrYrJFyTV - Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией стремительно вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.

После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера

В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 000 человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

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