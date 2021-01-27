Сборная Украины договорилась о товарищеском матче с Болгарией

27 января, 2021, 16:11

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с Болгарией в ноябре 2021 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook Андрея Павелко.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что национальная команда узнала очередного соперника в 2021 году.

11 ноября в рамках подготовки команды к квалификации ЧМ-2022 сборная Украины проведет товарищеский матч с Болгарией.

Контрольная встреча пройдет в Украине. Болгария занимает 68 место в рейтинге ФИФА. Последний раз сборные встречались в 2012 году. Ранее команды 5 раз играли между собой: 3 победы Украины и 2 ничьих.

Украинская ассоциация футбола, по согласованию с тренерским штабом национальной сборной, договорилась о еще одном спарринге ... Опубликовано Андреем Павелко Среда, 27 января 2021

Напомним, 19 января главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что задачей-минимум нашей команды на чемпионате Европы по футболу является выход из группы .

20 января стало известно, что сборная Украины перед финальной частью чемпионата Европы сыграет в товарищеских матчах с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.

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