Сборная Украины договорилась о товарищеском матче с Болгарией
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на facebook Андрея Павелко.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что национальная команда узнала очередного соперника в 2021 году.
11 ноября в рамках подготовки команды к квалификации ЧМ-2022 сборная Украины проведет товарищеский матч с Болгарией.
Контрольная встреча пройдет в Украине. Болгария занимает 68 место в рейтинге ФИФА. Последний раз сборные встречались в 2012 году. Ранее команды 5 раз играли между собой: 3 победы Украины и 2 ничьих.
Украинская ассоциация футбола, по согласованию с тренерским штабом национальной сборной, договорилась о еще одном спарринге ...Опубликовано Андреем Павелко Среда, 27 января 2021
- Напомним, 19 января главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что задачей-минимум нашей команды на чемпионате Европы по футболу является выход из группы .
- 20 января стало известно, что сборная Украины перед финальной частью чемпионата Европы сыграет в товарищеских матчах с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.
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