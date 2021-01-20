Шевченко назвал задачу-минимум сборной Украины на Евро-2020

20 января, 2021, 08:49

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что задачей-минимум нашей команды на чемпионате Европы по футболу является выход из группы

Об этом Шевченко заявил в интервью "Футболу 1" .

По его словам, першопочатковой целью сборной Украины выход из группы, где она сразится с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

"На Евро-2020 мы будем поднимать планку высоко. Сначала наша задача - выйти из группы. Далее все будет зависеть от того, как мы будем готовы. Важно, чтобы наши игроки были готовы на 100%. Смотрю за Ярмоленко, Малиновским, Зинченко, начали сборы "Динамо" и "Шахтер". Мои помощники поедут в Турцию на просмотр кандидатов не только для национальной сборной, но и для молодежи с 15-16 лет. для этого мы взяли специалиста в штаб, чтобы он мог координировать работу молодежных и национальной команд ", - рассказал Шевченко.

В 1/8 финала Евро-2020 выйдут по две команды из шести групп, а также четыре лучших сборных, которые финишируют третьими.

Чемпионат Европы должен состояться летом 2020 года, но был перенесен на 2021 из-за пандемии коронавируса.

7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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