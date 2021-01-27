"Ювентус" разгромил СПАЛ и вышел в полуфинал Кубка Италии

27 января, 2021, 23:41

В четвертьфинале Кубка Италии по футболу туринский "Ювентус" разгромил феррарской СПАЛ

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Матч завершился со счетом 4:0. Голами отметились Альваро Мората, Деян Кулусевски, Федерико Кьеза и Джанлука Фработта. Криштиану Роналду не попал в заявку на матч.

В полуфинале Кубка Италии "Ювентус" сыграет против "Интера", который победил "Милан" со счетом 2:1.

Кубок Италии

четвертьфинал

27 января

"Ювентус" - СПАЛ 4: 0

Голы: Мората, 16 (пен.), Фработта, 33, Кулусевски, 78, Кьеза, 90 + 4

Напомним, 26 января в четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Интер" победил "Милан" со счетом 2:1.

27 января "Аталанта" выиграла у римского "Лацио".

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