"Ювентус" разгромил СПАЛ и вышел в полуфинал Кубка Италии
27 января, 2021, 23:41
В четвертьфинале Кубка Италии по футболу туринский "Ювентус" разгромил феррарской СПАЛ
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Матч завершился со счетом 4:0. Голами отметились Альваро Мората, Деян Кулусевски, Федерико Кьеза и Джанлука Фработта. Криштиану Роналду не попал в заявку на матч.
В полуфинале Кубка Италии "Ювентус" сыграет против "Интера", который победил "Милан" со счетом 2:1.
Кубок Италии
четвертьфинал
27 января
"Ювентус" - СПАЛ 4: 0
Голы: Мората, 16 (пен.), Фработта, 33, Кулусевски, 78, Кьеза, 90 + 4
- Напомним, 26 января в четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Интер" победил "Милан" со счетом 2:1.
- 27 января "Аталанта" выиграла у римского "Лацио".
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