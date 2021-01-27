Гол Малиновского помог "Аталанте" победить "Лацио" и выйти в полуфинал Кубка Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За "Аталанту" отличились албанец Берат Дьимсити, украинец Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук. В составе "Лацио" забили итальянец Франческо Ачерби и косовар Ведат Мурики.
На 53-й минуте Хосе Паломино получил красную карточку и оставил "Аталанту" в меньшинстве. На тот момент счет во встрече был 2: 2. Малиновского заменили на 60-й минуте. Дуван Сапата не сумел реализовать пенальти на 66-й.
В полуфинале Кубка Италии "Аталанта" сыграет против победителя пары "Наполи" - "Специя", которые встретятся 28 января.
Кубок Италии
Четвертьфинал
27 января
"Аталанта" - "Лацио" 3: 2
Голы: Дьимсити, 7, Малиновский, 37, Миранчук, 57 - Мурики, 17 Ачерби, 34
Удаление: Паломино, 53
Нереализованный пенальти: Сапата, 66
- Напомним, 26 января в четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Интер" победил "Милан" со счетом 2: 1.
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