Гол Малиновского помог "Аталанте" победить "Лацио" и выйти в полуфинал Кубка Италии

27 января, 2021, 20:37

В четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Аталанта" из Бергамо победила римский "Лацио" со счетом 3: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За "Аталанту" отличились албанец Берат Дьимсити, украинец Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук. В составе "Лацио" забили итальянец Франческо Ачерби и косовар Ведат Мурики.

На 53-й минуте Хосе Паломино получил красную карточку и оставил "Аталанту" в меньшинстве. На тот момент счет во встрече был 2: 2. Малиновского заменили на 60-й минуте. Дуван Сапата не сумел реализовать пенальти на 66-й.

В полуфинале Кубка Италии "Аталанта" сыграет против победителя пары "Наполи" - "Специя", которые встретятся 28 января.

Кубок Италии

Четвертьфинал

27 января

"Аталанта" - "Лацио" 3: 2

Голы: Дьимсити, 7, Малиновский, 37, Миранчук, 57 - Мурики, 17 Ачерби, 34

Удаление: Паломино, 53

Нереализованный пенальти: Сапата, 66

Напомним, 26 января в четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Интер" победил "Милан" со счетом 2: 1.

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