"Милан" проиграл "Интеру" в дерби из-за удаления Ибрагимовича

26 января, 2021, 23:54

В четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Интер" победил "Милан" в большинстве со счетом 2:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 31-й минуте Златан Ибрагимович забил роскошный мяч и вывел "Милан" вперед. В конце первого тайма швед обидными словами с лидером "Интера" Лукаку. Дело чуть не дошло до драки. Представители "нерадзурри" были вынуждены сдерживать бельгийца, который буквально "бросался" на игроков "Милана". Оба нападавших получили по желтой карточке.

В начале второго тайма Ибрагимович сфолил в центре поля и получил вторую желтую карточку. Швед оставил "Милан" в меньшинстве. "Интер" сумел воспользоваться преимуществом и полностью перехватил лидерство во встрече. Лукаку реализовал пенальти на 71-й минуте и сравнял счет.

На 73-й минуте в матче случился особый эпизод. Главный арбитр встречи Паоло Валери травмировался и был вынужден покинуть футбольное поле. Вместо него появился резервный судья, и в итоге компенсировал 10 минут к основному времени.

Футболисты "Интера" сумели дожать "Милан" в концовке встречи. На 97-й минуте Кристиан Эриксен выполнил сумасшедший удар со штрафного и вывел свою команду в полуфинал Кубка Италии по футболу.

В полуфинале "Интер" сыграет с победителем пары "Ювентус" - СПАЛ, которые встретятся 27 января. Начало матча в 21:45.

Кубок Италии

четвертьфинал

26 января

"Интер" - "Милан" 2:1

Голы: Лукаку, 71 (пен.), Эриксен, 90 7 - Ибрагимович, 31

Удаление: Ибрагимович, 58 (вторая желтая карточка)

23 января в 19-м туре чемпионата Италии "Аталанта" разгромила в гостях "Милан" .