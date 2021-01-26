"Милан" проиграл "Интеру" в дерби из-за удаления Ибрагимовича
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
На 31-й минуте Златан Ибрагимович забил роскошный мяч и вывел "Милан" вперед. В конце первого тайма швед обидными словами с лидером "Интера" Лукаку. Дело чуть не дошло до драки. Представители "нерадзурри" были вынуждены сдерживать бельгийца, который буквально "бросался" на игроков "Милана". Оба нападавших получили по желтой карточке.
В начале второго тайма Ибрагимович сфолил в центре поля и получил вторую желтую карточку. Швед оставил "Милан" в меньшинстве. "Интер" сумел воспользоваться преимуществом и полностью перехватил лидерство во встрече. Лукаку реализовал пенальти на 71-й минуте и сравнял счет.
На 73-й минуте в матче случился особый эпизод. Главный арбитр встречи Паоло Валери травмировался и был вынужден покинуть футбольное поле. Вместо него появился резервный судья, и в итоге компенсировал 10 минут к основному времени.
Футболисты "Интера" сумели дожать "Милан" в концовке встречи. На 97-й минуте Кристиан Эриксен выполнил сумасшедший удар со штрафного и вывел свою команду в полуфинал Кубка Италии по футболу.
В полуфинале "Интер" сыграет с победителем пары "Ювентус" - СПАЛ, которые встретятся 27 января. Начало матча в 21:45.
Кубок Италии
четвертьфинал
26 января
"Интер" - "Милан" 2:1
Голы: Лукаку, 71 (пен.), Эриксен, 90 7 - Ибрагимович, 31
Удаление: Ибрагимович, 58 (вторая желтая карточка)
- 23 января в 19-м туре чемпионата Италии "Аталанта" разгромила в гостях "Милан" .
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