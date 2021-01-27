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"Нафтогаз" обнародовал февральский тариф на газ: он меньше установленного правительством


фото: gasolina-online.com/
НАК "Нафтогаз Украины" установил на февраль цену газа для населения в размере 6,86 грн за кубометр

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива - 6,86 грн / куб. м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Нафтогаз как поставщик "последней надежды" (ППН) готов поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по регулируемой цене. Цена газа для клиентов ППН - 6,99 грн / куб.м с НДС, без стоимости доставки.

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