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Витренко: Платежки за газ со сниженной ценой придут только в марте


фото: kmu.gov.ua
Украинцы получат платежки за газ по сниженной цене (6,99 грн за кубометр) в марте, ведь новый тариф начнет действовать с февраля 2021 года

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью Экономической правде .

"Пониженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте украинцы получили бы еще больше платежки, примерно на четверть", - сообщил он.

По словам Витренко, нет юридического механизма, чтобы снизить платежки задним числом, чтобы снизить цены на газ уже в текущем месяце. При этом он отметил, объективно цена на газ в 6,99 грн за кубометр могла быть уже в январе.

"Нафтогаз и многие другие игроки покупали большой объем газа и закачивали летом по значительно меньшей цене, чем 6,99 гривны за кубометр. Очевидно, что для многих компаний продавать газ по 6,99 - это не продавать в убыток", - отметил Витренко.

Он также добавил, что Укргаздобыча добывает газ по гораздо меньшей себестоимостью, чем 6,99 грн за кубометр. Что же касается независимых поставщиков, то ситуация, по его словам, зависит, насколько коммерчески грамотной было их поведение в течение года.

"Зависит от того, были ли они настолько коммерчески разумные, чтобы покупать газ летом, когда он был намного дешевле. Если они покупали газ по 3 гривны, то сейчас могут комфортно продавать его по 6,99 гривны в прибыль", - подчеркнул Витренко.

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