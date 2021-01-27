Кличко назвал условие для введения нового локдауна
27 января, 2021, 14:21
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что введение нового локдауна возможно в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится
Об этом он заявил во время брифинга 27 января.
"Если мы утратим контроль над ситуацией, то неизбежным будет введение нового локдауна, как это уже произошло в некоторых европейских странах", - подчеркнул мэр.
Кличко отметил, что, по оценкам врачей, жесткие карантинные ограничения дали положительный результат.
"Впрочем, говорить, что мы преодолели вирус, рано. Поэтому в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело в декабре прошлого года", - добавил он.
- Напомним, 24 января Максим Степанов заявил, что благодаря усиленному карантину в Украине удалось уменьшить нагрузку на медицинскую систему.
- Степанов также заявил, что после локдауна Украина вернется к адаптивному карантину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-