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Espreso.tvОбществоКличко назвал условие для введения нового локдауна

Кличко назвал условие для введения нового локдауна

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что введение нового локдауна возможно в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится

Об этом он заявил во время брифинга 27 января.

"Если мы утратим контроль над ситуацией, то неизбежным будет введение нового локдауна, как это уже произошло в некоторых европейских странах", - подчеркнул мэр.

Кличко отметил, что, по оценкам врачей, жесткие карантинные ограничения дали положительный результат.

"Впрочем, говорить, что мы преодолели вирус, рано. Поэтому в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело в декабре прошлого года", - добавил он.

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27 января, 2021 среда

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