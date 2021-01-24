Степанов объяснил, как Украина будет выходить из жесткого карантина

24 января, 2021, 22:16

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после локдауна Украина вернется к адаптивному карантинау

Об этом сообщает "Украина 24" .

По словам министра, через 7-10 дней после выхода из жесткого карантина, страна вернется к его адаптивному варианту.

"Наша стратегия, сейчас мы выходим, мы возвращаемся в режим, который был до 8 января. Затем около семи-десяти дней мы смотрим, как ситуация в регионах - и переходим дальше к адаптивному карантину в разных регионах в зависимости от эпидситуации", - сказал Степанов.

Напомним, 24 января Максим Степанов заявил, что благодаря усиленному карантину в Украине удалось уменьшить нагрузку на медицинскую систему.

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