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Espreso.tvОбществоСтепанов оценил эффект от жесткого карантина в Украине

Степанов оценил эффект от жесткого карантина в Украине


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что благодаря усиленному карантину в Украине удалось уменьшить нагрузку на медицинскую систему

Об этом Степанов написал в facebook.

По его словам, сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленный карантин.

"Сообща нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 тысяч, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - написал Степанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что с 25 января страна возвращается к адаптивному карантину.

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