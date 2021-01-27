G7 требует от России освободить Навального

27 января, 2021, 10:52

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и верховный представитель Евросоюза осудили арест российского оппозиционера Алексея Навального. Также они обеспокоены задержаниями на протестах в России

Об этом говорится в совместном заявлении.

Дипломаты призвали Россию придерживаться своих национальных и международных обязательств и освободить всех задержанных.

"Эти события подтверждают постоянную негативную тенденцию сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России", - говорится в заявлении.

Кроме того, министры и верховный представитель ЕС возмущены, что Навального поместили под стражу в связи с судебными постановлениями, которые Европейский суд по правам человека в 2017 году признал произвольными и необоснованными.

"Мы, министры иностранных дел G7, призываем российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению Навального. Мы по-прежнему твердо привержены Конвенции о запрещении химического оружия, а также продолжаем поддерживать демократию, верховенство закона и права человека в России", - отмечается в документе.

Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой, Юлией Навальной, вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.

вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь. После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.

пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера. В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 тысяч человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

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