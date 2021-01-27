G7 требует от России освободить Навального
Об этом говорится в совместном заявлении.
Дипломаты призвали Россию придерживаться своих национальных и международных обязательств и освободить всех задержанных.
"Эти события подтверждают постоянную негативную тенденцию сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России", - говорится в заявлении.
Кроме того, министры и верховный представитель ЕС возмущены, что Навального поместили под стражу в связи с судебными постановлениями, которые Европейский суд по правам человека в 2017 году признал произвольными и необоснованными.
"Мы, министры иностранных дел G7, призываем российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению Навального. Мы по-прежнему твердо привержены Конвенции о запрещении химического оружия, а также продолжаем поддерживать демократию, верховенство закона и права человека в России", - отмечается в документе.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой, Юлией Навальной, вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 тысяч человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
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