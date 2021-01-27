Байден считает "Северный поток-2" невыгодным для Европы, - Белый дом
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Псаки, сообщает сайт Белого дома .
"Президент продолжает верить, что "Северный поток-2" - это плохая сделка для Европы. Мы знаем, что предыдущая администрация наложила новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом, по закону о национальной обороне, и мы рассмотрим эти меры", - сказала Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Байден ожидает консультации с европейскими партнерами по российскому газопроводу.
"Он с нетерпением ждет продолжения консультаций с нашими европейскими партнерами по этому вопросу. И если будет чем поделиться относительно его разговора с канцлером Меркель, мы, безусловно, вернемся к вам", - добавила Псаки.
- Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода.
- Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", из-за опасений санкций со стороны США.
- Посольство США проинформировало Минэкономики Германии о подготовке санкций в отношении судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2".
- В "Газпроме" предположили возможность свертывания строительства "Северного потока-2".
- В водах Дании возобновили строительство "Северного потока-2".
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