Байден считает "Северный поток-2" невыгодным для Европы, - Белый дом

27 января, 2021, 07:36

Президент США Джо Байден считает строительство российского газопровода "Северный поток-2" невыгодным для Европы

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Псаки, сообщает сайт Белого дома .

"Президент продолжает верить, что "Северный поток-2" - это плохая сделка для Европы. Мы знаем, что предыдущая администрация наложила новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом, по закону о национальной обороне, и мы рассмотрим эти меры", - сказала Псаки.



Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Байден ожидает консультации с европейскими партнерами по российскому газопроводу.

"Он с нетерпением ждет продолжения консультаций с нашими европейскими партнерами по этому вопросу. И если будет чем поделиться относительно его разговора с канцлером Меркель, мы, безусловно, вернемся к вам", - добавила Псаки.

Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода.

Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", из-за опасений санкций со стороны США.

Посольство США проинформировало Минэкономики Германии о подготовке санкций в отношении судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2".

В "Газпроме" предположили возможность свертывания строительства "Северного потока-2".

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