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Байден считает "Северный поток-2" невыгодным для Европы, - Белый дом

Президент США Джо Байден считает строительство российского газопровода "Северный поток-2" невыгодным для Европы

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Псаки, сообщает сайт Белого дома .

"Президент продолжает верить, что "Северный поток-2" - это плохая сделка для Европы. Мы знаем, что предыдущая администрация наложила новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом, по закону о национальной обороне, и мы рассмотрим эти меры", - сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Байден ожидает консультации с европейскими партнерами по российскому газопроводу.

"Он с нетерпением ждет продолжения консультаций с нашими европейскими партнерами по этому вопросу. И если будет чем поделиться относительно его разговора с канцлером Меркель, мы, безусловно, вернемся к вам", - добавила Псаки.

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