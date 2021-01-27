Али, Тайсон и Макгрегор попали в топ-10 самых отъявленных "трештокеров" в истории спорта

27 января, 2021, 15:45

Лучшим "трештокером" в истории спорта был признан легендарный американский боксер Мохаммед Али

Об этом сообщает Watch Mojo.

Вместе с Мохаммедом Али, в первую тройку тех, которые лучше выводили соперников из равновесия с помощью разговоров, вошли еще один боксер из США Майк Тайсон и баскетболист Майкл Джордан.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор занял пятую позицию, сразу за ним расположился еще один американский боксер - Флойд Мейвезер.

Топ-10 лучших трештокерив в спорте

1. Мохаммед Али (бокс)

2. Майк Тайсон (бокс)

3. Майкл Джордан (баскетбол)

4. Чэд Джонсон (американский футбол)

5. Конор МакГрегор (смешанные единоборства)

6. Флойд Мейвезер (бокс)

7. Ричард Шерман (американский футбол)

8. Джон Макинрой (теннис)

9. Шеннон Шарп (американский футбол)

10. Ронда Раузи (смешанные единоборства)

Напомним, 14 января промоутер Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри, в случае победы над Джошуа, станет выдающимся тяжеловесом со времен Майка Тайсона.

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