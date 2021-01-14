Промоутер назвал тяжеловеса, который приблизился по величию к Тайсону

14 января, 2021, 14:20

Промоутер Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри, в случае победы над Энтони Джошуа, станет самым выдающимся тяжеловесом со времен Майка Тайсона

Об этом Арум заявил в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies.

По словам промоутера, Фьюри в случае победы над Джошуа получит право считаться самым выдающимся боксером своей эпохи.

"Может ли Фьюри пойти после боя с Джошуа как самый выдающийся боксер-тяжеловес этой эпохи? Безусловно. Тогда в его активе будет победа над Кличко, который в свое время был объединенным чемпионом мира. И он победит Джошуа, при этом не один раз, а дважды. Для него Энтони - принципиальный соперник. Однозначно никого не будет рядом. Он станет самым доминирующим тяжеловесом со времен Майка Тайсона", - сказал Арум.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

14 января стало известно, что Тайсон Фьюри может заплатить Деонтею Уайлдеру компенсацию за разорванный контракт на бой, чтобы встретиться с Джошуа.

В то же время, Боб Арум выразил убеждение, что Тайсон Фьюри сразится с соотечественником Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира, а Александр Усик не станет этому помехой .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb