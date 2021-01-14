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Espreso.tvСпортПромоутер назвал тяжеловеса, который приблизился по величию к Тайсону

Промоутер назвал тяжеловеса, который приблизился по величию к Тайсону


фото: Getty Images
Промоутер Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри, в случае победы над Энтони Джошуа, станет самым выдающимся тяжеловесом со времен Майка Тайсона

Об этом Арум заявил в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies.

По словам промоутера, Фьюри в случае победы над Джошуа получит право считаться самым выдающимся боксером своей эпохи.

"Может ли Фьюри пойти после боя с Джошуа как самый выдающийся боксер-тяжеловес этой эпохи? Безусловно. Тогда в его активе будет победа над Кличко, который в свое время был объединенным чемпионом мира. И он победит Джошуа, при этом не один раз, а дважды. Для него Энтони - принципиальный соперник. Однозначно никого не будет рядом. Он станет самым доминирующим тяжеловесом со времен Майка Тайсона", - сказал Арум.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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