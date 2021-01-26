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Espreso.tvСпортЗащитник "Реала" заразился коронавирусом

Защитник "Реала" заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

31-летний Начо болеет бессимптомно. Испанец находится на самоизоляции и будет соблюдать все процедуры, которые прописаны в протоколе по борьбе с COVID-19.

В текущем сезоне Начо Фернандес провел 10 матчей за "Реал" и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость испанского центрбэка составляет 10 млн евро.

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" идет на втором месте и отстает от лидирующего "Атлетико" из Мадрида на 7 очков, у "матрасников" один матч в запасе.

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