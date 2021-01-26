Винзавод "Коктебель" в оккупированном Крыму продали за $1,4 млн

26 января, 2021, 15:37

Оккупанты в Крыму продали на аукционе за $1,43 млн (110 млн рублей) винный завод "Коктебель" компании, которая ранее арендовала его у оккупационной власти

Соответствующие данные опубликованы на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов.

Отмечается, в аукционе участвовали две компании и одно физическое лицо. Победителем стало ООО "Завод марочных вин "Коктебель", который ранее арендовало имущество. Лот состоял из 73 нежилых зданий, производственных цехов и другой недвижимости, а также земельных участков.

Завод продали за 110 млн российских рублей ($1,43 млн).

Как известно, компания, победившая на торгах, принадлежит российскому "Гатчинскому спиртовому заводу" из Ленинградской области.

Напомним, оккупанты в Крыму продали винодельческий завод "Массандра" за 5,327млрд руб. ($73 млн) компании "Южный проект" - дочерней фирме банка "Россия".

В МИД Украины продажу предприятия назвали ничтожной.

Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует присвоение и продажу россиянами украинского предприятия "Массандра" на оккупированном полуострове как военное преступление.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил о подготовке пакета международных санкций против России за "приватизацию" украинской "Массандры".

Впоследствии, оккупационная власть Крыма выставил на продажу через аукцион завод марочных вин "Коктебель" со стартовой ценой 100 млн рублей.

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