Винзавод "Коктебель" в оккупированном Крыму продали за $1,4 млн
26 января, 2021, 15:37
Оккупанты в Крыму продали на аукционе за $1,43 млн (110 млн рублей) винный завод "Коктебель" компании, которая ранее арендовала его у оккупационной власти
Соответствующие данные опубликованы на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов.
Отмечается, в аукционе участвовали две компании и одно физическое лицо. Победителем стало ООО "Завод марочных вин "Коктебель", который ранее арендовало имущество. Лот состоял из 73 нежилых зданий, производственных цехов и другой недвижимости, а также земельных участков.
Завод продали за 110 млн российских рублей ($1,43 млн).
Как известно, компания, победившая на торгах, принадлежит российскому "Гатчинскому спиртовому заводу" из Ленинградской области.
- Напомним, оккупанты в Крыму продали винодельческий завод "Массандра" за 5,327млрд руб. ($73 млн) компании "Южный проект" - дочерней фирме банка "Россия".
- В МИД Украины продажу предприятия назвали ничтожной.
- Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует присвоение и продажу россиянами украинского предприятия "Массандра" на оккупированном полуострове как военное преступление.
- Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил о подготовке пакета международных санкций против России за "приватизацию" украинской "Массандры".
- Впоследствии, оккупационная власть Крыма выставил на продажу через аукцион завод марочных вин "Коктебель" со стартовой ценой 100 млн рублей.
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