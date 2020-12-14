Винзавод "Массандра" в оккупированном Крыму продали дочке банка "Россия" за $ 73 млн

14 декабря, 2020, 13:40

Оккупанты в Крыму продали за 5,327 млрд рублей ($ 73 млн) компании "Южный проект", которая является дочерней фирмой банка "Россия", винодельческий завод "Массандра"

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Южный проект" имеет регистрацию в Санкт-Петербурге, он на 99,9% принадлежит "России". В 2017 году компания купила завод "Новый Свет" в Судаке.

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Основным акционером банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого называют "кассиром Путина". После аннексии Крыма США ввели санкции против Ковальчука и банка.

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