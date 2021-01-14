Оккупанты в Крыму выставили на продажу винзавод "Коктебель"

14 января, 2021, 18:24

Оккупационные власти Крыма выставила на продажу через аукцион завод марочных вин "Коктебель" со стартовой ценой 100 млн рублей

Соответствующие данные содержатся на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов

В документации указано, что на продажу выставлено недвижимое имущество винзавода - 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково. Их стоимость оценена в 80,8 млн рублей.

Также отмечается, что земельные участки предприятия оценены в более чем 17,35 млн рублей, движимое имущество - менее 2 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января. Проведение торгов запланировано на 26 января.

Сейчас захваченный оккупационными властями завод на 99,8% принадлежит ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области России.

Справка: Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод имеет собственные виноградниками на площади около 1070 га и емкостный парк не менее 5 млн литров для производства тихих вин и не менее 6 млн литров - для производства десертных вин и портвейнов.

Напомним, оккупанты в Крыму продали винодельческий завод "Массандра" за 5,327 млрд руб. ($73 млн) компании "Южный проект" - дочерней фирме банка "Россия".

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