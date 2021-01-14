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Espreso.tvОбществоОккупанты в Крыму выставили на продажу винзавод "Коктебель"

Оккупанты в Крыму выставили на продажу винзавод "Коктебель"

Оккупационные власти Крыма выставила на продажу через аукцион завод марочных вин "Коктебель" со стартовой ценой 100 млн рублей

Соответствующие данные содержатся на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов

В документации указано, что на продажу выставлено недвижимое имущество винзавода - 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково. Их стоимость оценена в 80,8 млн рублей.

Также отмечается, что земельные участки предприятия оценены в более чем 17,35 млн рублей, движимое имущество - менее 2 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января. Проведение торгов запланировано на 26 января.

Сейчас захваченный оккупационными властями завод на 99,8% принадлежит ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области России.

Справка: Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод имеет собственные виноградниками на площади около 1070 га и емкостный парк не менее 5 млн литров для производства тихих вин и не менее 6 млн литров - для производства десертных вин и портвейнов.

  • Напомним, оккупанты в Крыму продали винодельческий завод "Массандра" за 5,327 млрд руб. ($73 млн) компании "Южный проект" - дочерней фирме банка "Россия".
  • В МИД Украины продажу предприятия назвали ничтожной .
  • Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует присвоение и продажу россиянами украинского предприятия "Массандра" на оккупированном полуострове как военное преступление .
  • Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил о подготовке пакета международных санкций против России за "приватизацию" украинской "Массандры".

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