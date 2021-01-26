В Киеве из-за ухудшения погодных условий приспустят главный флаг страны
Об этом заявил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп, передает пресс-служба ведомства.
"Наблюдаем ухудшение погодных условий - сила ветра местами достигает 15-20 м / с. Из-за этого уже объявлен первый уровень опасности. Поэтому, чтобы флаг не повредило, его приспустили на время непогоды", - отметил он.
Он отметил, что спускать флаг полностью не будут: специалисты утверждают, что достаточно приспустить его на 10 метров. А после улучшения погоды флаг вернут на место.
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Как известно, на сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
- Напомним, в Киев 27-28 января придет циклон, который принесет много снега .
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