В Киев идет циклон - ожидается сильный снег, - Наталья Диденко
25 января, 2021, 19:09
В Киев 27-28 января придет циклон, который принесет много снега
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook.
"Киевляне! Дождь сегодняшний - это цветочки. Потому что следующий циклон с Балкан принесет нам ягодки - снег и, возможно, даже сильный снег", - отметила синоптик.
Так, вечером 27 января и ночью 28 января, согласно прогнозу, циклон принесет много снега.
- Также пани Диденко предупредила, что в Украине с 26 января начнется похолодание.
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