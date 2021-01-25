В Киев идет циклон - ожидается сильный снег, - Наталья Диденко

25 января, 2021, 19:09

В Киев 27-28 января придет циклон, который принесет много снега

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook.

"Киевляне! Дождь сегодняшний - это цветочки. Потому что следующий циклон с Балкан принесет нам ягодки - снег и, возможно, даже сильный снег", - отметила синоптик.

Так, вечером 27 января и ночью 28 января, согласно прогнозу, циклон принесет много снега.

Также пани Диденко предупредила, что в Украине с 26 января начнется похолодание.

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