Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и порывистом ветре
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook .
"Неделя в Украине в целом будет влажной. Плюс - идет похолодание в" минус ". После сегодняшнего тепла вторник начнет понемногу холодать", - отметила синоптик.
В течение дня 26-го января ожидается 0 ° C ... + 3 ° C, в западных областях от -2 ° C до + 2 ° C.
Теплее будет оставаться погода на Востоке и Юге Украины плюс Днепропетровщина, однако в Одесской области завтра также уже станет свежее.
"Ближайшей ночью дожди и снег еще охватят большинство областей Украины - циклон гуляет", - отметила госпожа Диденко.
А вот завтра днем циклон сдвинется на север и поэтому осадки останутся только в северной части Украины и новая порция дождя и мокрого снега расположится вдоль полосы от Одесской через Черкасскую, Днепр в Харьковской области.
Ветер в Украине с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.
В Киеве ближайшей ночью дожди, потом дождь переходить в мокрый снег.
Наталья Диденко также призвал быть осторожными водителей - на дорогах осложнится ситуация.
Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до дневных + 3 ° C.
"В дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. Страшных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные", - отметила синоптик.
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