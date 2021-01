Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и порывистом ветре

25 января, 2021, 11:56

В Украине 26 января начнет холодать. Ожидается порывистый ветер, дождь и снег

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook .

"Неделя в Украине в целом будет влажной. Плюс - идет похолодание в" минус ". После сегодняшнего тепла вторник начнет понемногу холодать", - отметила синоптик.

В течение дня 26-го января ожидается 0 ° C ... + 3 ° C, в западных областях от -2 ° C до + 2 ° C.

Теплее будет оставаться погода на Востоке и Юге Украины плюс Днепропетровщина, однако в Одесской области завтра также уже станет свежее.

"Ближайшей ночью дожди и снег еще охватят большинство областей Украины - циклон гуляет", - отметила госпожа Диденко.

А вот завтра днем циклон сдвинется на север и поэтому осадки останутся только в северной части Украины и новая порция дождя и мокрого снега расположится вдоль полосы от Одесской через Черкасскую, Днепр в Харьковской области.

Ветер в Украине с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.

В Киеве ближайшей ночью дожди, потом дождь переходить в мокрый снег.

Наталья Диденко также призвал быть осторожными водителей - на дорогах осложнится ситуация.

Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до дневных + 3 ° C.

"В дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. Страшных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные", - отметила синоптик.

