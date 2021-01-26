Степанов намерен уволить главу "Медицинских закупок" Жумадилова, - "Голос"

26 января, 2021, 15:21

Об этом рассказала нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина в интервью "Буквам".

"Степанов собирается уволить руководителя ГП "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова. Это очень легко сделать: объявляются два выговора на основании того, что ГП не справилось с работой. Таким образом Степанов возьмет в свои руки 10 млрд грн, которые в этом году были выделены на лекарства и вакцины. И даже больше - с вакциной против COVID-19 это будет 13 млрд грн. Он использует эти деньги так, как считает нужным. Арсен Жумадилов является тем человеком, который противостоит коррупционным намерениям министерства, он публично рассказывает о том, что на него давят, в частности такое происходило в процессе закупки вакцины против COVID-19. Были и другие меры со стороны Минздрава, которые тормозили закупку", - сказала она.

Стефанишина назвала ситуацию в сфере государственных закупок лекарств "реваншем".

"Контрреволюция происходит во всех сферах, и в системе здравоохранения в частности. Прошло семь лет после Революции Достоинства, пять лет мы строили систему, работали с международными закупочными организациями, затем было создано эффективное ГП "Медицинские закупки". И за полтора года почти все разрушено. Если сейчас уволить руководителя "Медицинских закупок", то последний форпост упадет. Закупки лекарств вернутся на коррупционные рельсы времен Богатыревой", - заявила нардеп.

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Депутат также предположила, что закупка вакцины против COVID-19 через единственного посредника не могла состояться по частной инициативе Степанова. По ее мнению, эта схема получила согласование людей из Офиса президента.

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"Я только не могу понять, насколько надо не иметь никаких ценностей, чтобы вмешиваться в закупку лекарств для тяжелобольных людей и вакцины. Когда в этой сфере воруют, это означает, что у власти какие-то нелюди. Когда лекарства для онкобольных или людей с ВИЧ не закупаются или закупаются по завышенным ценам - это убийство. По моему мнению, закупка вакцины против COVID-19 по такой схеме (через единственного посредника, - ред.) не могла состояться по частной инициативе господина Степанова. Я подозреваю, что эта схема получила согласования людей из Офиса президента", - добавила Стефанишина.

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