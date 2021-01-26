Множество вещей, которые абсолютно манипулятивны, - Голобуцкий о законе о референдуме

Об этом он сказал в эфире "Большого эфира Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

Голобуцкий ответил на вопрос, в чьих интересах может быть использован закон о всеукраинском референдуме.

"Я не сторонник таких конспирологических версий, что эта власть использует этот закон для того, чтобы что-то плохое сделать. Потому что они не умеют ни плохо, ни хорошо делать, судя по всему, они вообще ничего не умеют делать. Мне кажется, это способ хайпануть снова. У них достижения за последнее время - 300 депутатов, теперь референдум, Зеленский выпустит какой-нибудь ролик, где скажет, что каждый украинец - президент. Никто объяснять не будет эти мелочи. Людям будут показывать, что есть возможность референдума, а они будут думать: "О, это мы сможем проголосовать против тарифов", хотя это невозможно. Там множество таких вещей, которые абсолютно манипулятивны", - сказал Голобуцкий.

Также политолог рассказал, почему он против закона о референдуме.

"Потому что это надо вводить в странах с большой политической культурой. Население у нас не имеет политической культуры даже через 30 лет. Более того, это надо вводить, где население богатое, разумеется. Что такое всеукраинский референдум? Если откровенно - это когда Коломойский будет на одних каналах рассказывать, что ему нужно, Ахметов на других. Большинство людей не имеют критического мышления. Но если человек имеет какой-то статус в государстве, то он все же исходит из логических интересов", - отметил Голобуцкий.

Он добавил. что это "якобы демократия, но в нашей ситуации это будет манипуляция тех людей, которые имеют возможность заниматься медийным распространением идеи этого референдума".

Напомним, что Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.

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