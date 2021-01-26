Балух абсолютно здоров, - Чубаров

26 января, 2021, 22:20

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого прошлой осенью избили в столичном Гидропарке, полностью выздоровел

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Владимиром Балухом. Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии", - написал Чубаров.

Сейчас по делу о нападении на Балуха продолжается досудебное следствие, подозреваемому продлили срок содержания под стражей на время расследования.

Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Владимиром Балухом Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии Опубликовано Рефат Чубаров вторника, 26 январь 2021

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