Балух абсолютно здоров, - Чубаров
26 января, 2021, 22:20
Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого прошлой осенью избили в столичном Гидропарке, полностью выздоровел
Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Владимиром Балухом. Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии", - написал Чубаров.
Сейчас по делу о нападении на Балуха продолжается досудебное следствие, подозреваемому продлили срок содержания под стражей на время расследования.
Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Владимиром Балухом Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергииОпубликовано Рефат Чубаров вторника, 26 январь 2021
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- 8 сентября Владимира Балуха поместили в реанимацию с черепно-мозговой травмой, которую тот получил в Гидропарке после спора с охранником, которому сделал замечание, чтобы обращался к нему на украинском.
- Балуха потом выписали из больницы скорой помощи. Он начал проходить реабилитацию и лечение в частном научно-практическом центре нейрореабилитации "Нодус".
- После выписки из реанимации Балух ежедневно проходил процедуры и жаловался на головные боли от нагрузок.
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