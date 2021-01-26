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Espreso.tvОбществоБалух абсолютно здоров, - Чубаров

Балух абсолютно здоров, - Чубаров


фото: Facebook Рефата Чубарова
Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого прошлой осенью избили в столичном Гидропарке, полностью выздоровел

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Владимиром Балухом. Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии", - написал Чубаров.

Сейчас по делу о нападении на Балуха продолжается досудебное следствие, подозреваемому продлили срок содержания под стражей на время расследования.

Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Владимиром Балухом Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии

Опубликовано Рефат Чубаров вторника, 26 январь 2021

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  • 8 сентября Владимира Балуха поместили в реанимацию с черепно-мозговой травмой, которую тот получил в Гидропарке после спора с охранником, которому сделал замечание, чтобы обращался к нему на украинском.
  • Балуха потом выписали из больницы скорой помощи. Он начал проходить реабилитацию и лечение в частном научно-практическом центре нейрореабилитации "Нодус".
  • После выписки из реанимации Балух ежедневно проходил процедуры и жаловался на головные боли от нагрузок.
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