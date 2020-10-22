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Espreso.tvОбществоБалух проходит реабилитацию, частная клиника покроет его расходы, - активистка

Балух проходит реабилитацию, частная клиника покроет его расходы, - активистка

Бывший политзаключенный Владимир Балух начал проходить реабилитацию и лечение в научно-практическом центре нейрореабилитации "Нодус"

Об этом Укринформу сообщила общественная активистка и подруга Балуха - Наталья Лютикова.

"Состояние Владимира удовлетворительное: он двигается, разговаривает, много шутит, то есть он такой, какой был до нападения. Но его физическое состояние требует восстановления. Реабилитацию он будет проходить в течение ближайших месяцев в научно-практическом центре нейрореабилитации "Нодус", - сказала активистка.

Лечение началось 22 октября.

"Из уважения к истории Владимира и его жизненному опыту, в том числе и пребыванию в плену, врачи решили предоставить необходимые ему услуги по благотворительной программе помощи украинским защитникам. Она предусматривает, что почти все расходы на реабилитацию и восстановление клиника покрывать за свой счет. Директор клиники "Нодус" Александр Кулик прогнозирует успешные результаты лечения, поэтому я надеюсь, что через несколько месяцев Владимир полностью восстановится", - отметила Лютикова.

По ее словам, впереди Балуха ждет еще оперативное лечение, которое также проведут специалисты клиники "Нодус".

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