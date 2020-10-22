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Espreso.tvОбществоБалуха выписали из больницы скорой помощи, - активистка

Балуха выписали из больницы скорой помощи, - активистка


фото: facebook.com/ljutikova
Общественная активистка Наталья Лютикова сообщила о выписке из больницы скорой помощи бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, который в сентябре был госпитализирован в тяжелом состоянии после избиения

Об этом она написала в Facebook.

"Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет по реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление" , - отметила Лютикова, опубликовав фото с Балухом.

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