Балуха выписали из больницы скорой помощи, - активистка
22 октября, 2020, 10:41
Общественная активистка Наталья Лютикова сообщила о выписке из больницы скорой помощи бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, который в сентябре был госпитализирован в тяжелом состоянии после избиения
Об этом она написала в Facebook.
"Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет по реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление" , - отметила Лютикова, опубликовав фото с Балухом.
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