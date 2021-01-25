В Одессе сообщили о заминировании 373 учебных заведений
25 января, 2021, 14:44
25 января неизвестный написал на электронную почту полиции и сообщил о заминировании 373 детсадов, школ и лицеев в Одессе и области
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
"На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 детские сады, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы", - говорится в сообщении.
На местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.
- Отметим, 13 января злоумышленник уже сообщал о "заминировании" 26 детсадов в городе Одесса.
- Также, 15 января неизвестный написал на электронную почту полиции и сообщил о заминировании 185 детских садов .
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