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Espreso.tvОбществоВ Одессе сообщили о заминировании 373 учебных заведений

В Одессе сообщили о заминировании 373 учебных заведений


фото: rfe
25 января неизвестный написал на электронную почту полиции и сообщил о заминировании 373 детсадов, школ и лицеев в Одессе и области

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 детские сады, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы", - говорится в сообщении.

На местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

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