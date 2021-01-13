В Одессе сообщили о заминировании 26 детсадов, суда и прокуратуры
13 января, 2021, 14:02
На почту одесской полиции поступило сообщение о массовом минировании детских садов, областной прокуратуры и суда
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Как отмечается, одесские полицейские проверяют сообщение о заминировании учреждений дошкольного образования, суда и прокуратуры.
"Информация о том, что заминированы 26-ть детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновский районный суд Одессы и здание Одесской областной прокуратуры поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30", - говорится в сообщении.
На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.
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