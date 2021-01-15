В Одессе неизвестный "заминировал" 185 детсадов

15 января, 2021, 12:27

15 января неизвестный написал а электронную почту полиции сообщение о минировании 185 детских садов

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Сообщение о 185 детских садах, в которых якобы сегодня должны состояться взрывы, поступило на электронный адрес полиции. Его достоверность проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Отметим, 13 января злоумышленник уже сообщал о "минировании" 26 детсадов в городе Одесса

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо