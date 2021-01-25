Украине стоит пересмотреть вопрос разрешения использования каннабиса в медцелях, - Ляшко

25 января, 2021, 18:02

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что решение вопроса легализации марихуаны важно для тяжелобольных пациентов

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Как врач, убежден, что нужно говорить и объяснять о медицинском каннабисе. Легализация каннабиса в медицинских целях - это в первую очередь о решении вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. А не политика", - сказал Ляшко.

По его словам, терапевтическое применение каннабиса подтверждено учеными для тяжелобольных пациентов.

"В частности, для онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, с рассеянным склерозом и псориазом", - отметил санврач.

Ляшко добавил, что Украине стоило бы пересмотреть этот вопрос.

"Украине уже также стоит пересмотреть вопрос разрешения использования каннабиса в медицинских целях для лиц, нуждающихся в такого вида лечении. Применение каннабиса в медицинских целях разрешено в Дании, Австрии, Италии, Канаде, Швейцарии, Польши, Финляндии, Северной Македонии. Также медицинская марихуана разрешена в Турции, Израиле, России, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме", - подчеркнул он.

Главный санитарный врач добавил, что легализовать марихуану нужно без ажиотажа, поскольку в приоритете - помощь тяжелобольным людям.

"Как показывает практика этих стран, легализовать медицинский каннабис вполне реально без ажиотажа. Но при условии, что в приоритете стоят люди, которые зависимы от боли", - сказал он.

Напомним, согласно так называемому опросу президента Украины Владимира Зеленского легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 65% украинцев.

Депутатская фракция "Голос" планировала зарегистрировать в Верховной Раде проект закона о медицинском каннабисе. Впоследствии депутаты зарегистрировали законопроект.

25 января активисты пришли под Верховную Раду требовать принятия законопроекта № 4553 о легализации в Украине лекарств из медицинского каннабиса.

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