Под Радой активисты требуют принять закон о легализации лекарств с каннабиса

25 января, 2021, 13:46

25 января активисты пришли под Верховную Раду требовать принятия законопроекта № 4553 о легализации в Украине лекарств из медицинского каннабиса

Об этом сообщают " Буквы " и " Укринформ ".

Несколько десятков активистов собрались под стенами Рады с требованием к парламенту принять законопроект № 4553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности".

Читайте также: "Голос" планирует зарегистрировать проект закона о медицинском каннабисе

Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина недавно инициировала новую попытку легализовать лекарства из медицинского каннабиса в Украине. Отметим, это уже вторая законодательная инициатива по легализации медицинского каннабиса.

Первую осуществили нардепы восьмого созыва еще в 2016 году. Тогда под проектом закона подписались 99 нардепов, тогда как за законопроект Стефанишиной "вписались" всего 30.

Митингующие пришли с плакатами с требованием внести в Совет законопроект №4553 о легализации каннабиса: "Мы больше не можем терпеть боль", "Остановите страдания 2 млн пациентов" и др.

У входа в здание парламентских комитетов люди положили доску с вкрученными саморезами - символический коврик боли. На эти саморезы проткнули бумажку с надписью номера законопроекта.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо