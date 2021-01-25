Под Радой активисты требуют принять закон о легализации лекарств с каннабиса
Об этом сообщают " Буквы " и " Укринформ ".
Несколько десятков активистов собрались под стенами Рады с требованием к парламенту принять законопроект № 4553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности".
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Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина недавно инициировала новую попытку легализовать лекарства из медицинского каннабиса в Украине. Отметим, это уже вторая законодательная инициатива по легализации медицинского каннабиса.
Первую осуществили нардепы восьмого созыва еще в 2016 году. Тогда под проектом закона подписались 99 нардепов, тогда как за законопроект Стефанишиной "вписались" всего 30.
Митингующие пришли с плакатами с требованием внести в Совет законопроект №4553 о легализации каннабиса: "Мы больше не можем терпеть боль", "Остановите страдания 2 млн пациентов" и др.
У входа в здание парламентских комитетов люди положили доску с вкрученными саморезами - символический коврик боли. На эти саморезы проткнули бумажку с надписью номера законопроекта.
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