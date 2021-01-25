 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПод Радой активисты требуют принять закон о легализации лекарств с каннабиса

Под Радой активисты требуют принять закон о легализации лекарств с каннабиса


фото: Букви
25 января активисты пришли под Верховную Раду требовать принятия законопроекта № 4553 о легализации в Украине лекарств из медицинского каннабиса

Об этом сообщают " Буквы " и " Укринформ ".

Несколько десятков активистов собрались под стенами Рады с требованием к парламенту принять законопроект № 4553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности".

Читайте также: "Голос" планирует зарегистрировать проект закона о медицинском каннабисе

Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина недавно инициировала новую попытку легализовать лекарства из медицинского каннабиса в Украине. Отметим, это уже вторая законодательная инициатива по легализации медицинского каннабиса.

Первую осуществили нардепы восьмого созыва еще в 2016 году. Тогда под проектом закона подписались 99 нардепов, тогда как за законопроект Стефанишиной "вписались" всего 30.

Митингующие пришли с плакатами с требованием внести в Совет законопроект №4553 о легализации каннабиса: "Мы больше не можем терпеть боль", "Остановите страдания 2 млн пациентов" и др.

У входа в здание парламентских комитетов люди положили доску с вкрученными саморезами - символический коврик боли. На эти саморезы проткнули бумажку с надписью номера законопроекта.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать