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Espreso.tvЭкономика"Голос" планирует зарегистрировать проект закона о медицинском каннабисе

"Голос" планирует зарегистрировать проект закона о медицинском каннабисе


фото: reuters
Депутатская фракция "Голос" планирует зарегистрировать в Верховной Раде проект закона о медицинском каннабисе

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

Согласно сообщению, законопроект о регулировании конопли в медицинских целях подала на регистрацию народный депутат "Голоса" Ольга Стефанишина. Документ даст пациентам доступ к безопасному лечению медицинской коноплей по рецепту врача, а также упростит научные исследования в этой области.

В пресс-службе отметили, что сейчас более 2 млн украинцев с хронической болью, онкологическими заболеваниями и эпилепсией нуждаются в лекарствах на основе каннабиса, которые помогают облегчить боль, наладить сон и уменьшить судороги.

Так, медицинский каннабис может помочь онкобольным и паллиативным больным, тысячам детей с эпилепсией, пациентам с депрессией и тревожными состояниями, военным с посттравматическим синдромом, людям с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и рассеянным склерозом.

В пресс-службе добавили, что в медицинских целях конопли используют в более чем 50 странах мира, в том числе Франции, Канаде и Швейцарии.

  • Напомним, согласно так называемым опросу президента Украины Владимира Зеленского, легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 65% украинцев.

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