Кабмин готовит законопроект об укрупнении газсбытов

25 января, 2021, 15:34

Кабинет министров готовит законопроект об укрупнении газсбытов для урегулирования "заоблачных" платежей за распределение газа

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.

"Правительство разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежи за распределение газа (так называемую абонплату). Планируем его одобрить уже в ближайшее время и подать в Верховную Раду", - написал Шмыгаль.

Напомним, 19 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила тарифы на распределение газа для четырнадцати компаний на уровне не выше 1,79 грн / куб.м.

18 января Кабинет министров установил предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн / куб

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