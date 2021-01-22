Стало известно, какую сумму получит Макгрегор за бой против Пуарье
22 января, 2021, 14:24
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор получит $ 5 млн за бой против Дастина Пуарье
Об этом сообщает Independent .
По информации источника, Макгрегор получит $ 5 млн, а Пуарье - $ 1 млн. Дополнительно каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций.
Поединок Конора Макгрегора против Дастина Пуарье состоится в ночь с 23 на 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ).
Ирландец и американец уже встречались в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде получил Макгрегор.
- 21 января Конор МакГрегор и Дастин Пуарье провели дуэль взглядов перед очным боем в Абу-Даби.
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