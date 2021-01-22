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Espreso.tvСпортСтало известно, какую сумму получит Макгрегор за бой против Пуарье

Стало известно, какую сумму получит Макгрегор за бой против Пуарье


фото: Getty Images
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор получит $ 5 млн за бой против Дастина Пуарье

Об этом сообщает Independent .

По информации источника, Макгрегор получит $ 5 млн, а Пуарье - $ 1 млн. Дополнительно каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций.

Поединок Конора Макгрегора против Дастина Пуарье состоится в ночь с 23 на 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ).

Ирландец и американец уже встречались в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде получил Макгрегор.

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