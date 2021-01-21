Макгрегор и Пуарье провели дуэль взглядов перед боем. Видео

21 января, 2021, 20:17

Ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дастин Пуарье провели дуэль взглядов перед очным боем в Абу-Даби

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter UFC.

Поединок Конора Макгрегора против Дастина Пуарье состоится в ночь с 23 на 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ).

Макгрегор появился на ивенте в синем классическом костюме и очках и традиционно вел себя вызывающе. Бойцы перекинулись друг с другом несколькими словами, но в конце пожали руки.

Ирландец и американец уже встречались в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде получил Макгрегор.