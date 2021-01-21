Макгрегор и Пуарье провели дуэль взглядов перед боем. Видео
21 января, 2021, 20:17
Ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дастин Пуарье провели дуэль взглядов перед очным боем в Абу-Даби
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter UFC.
Поединок Конора Макгрегора против Дастина Пуарье состоится в ночь с 23 на 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ).
Макгрегор появился на ивенте в синем классическом костюме и очках и традиционно вел себя вызывающе. Бойцы перекинулись друг с другом несколькими словами, но в конце пожали руки.
Ирландец и американец уже встречались в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде получил Макгрегор.
FC (@ufc) January 21, 2021
- Напомним, в сентябре 2020 года член команды Мэнни Пакьяо Джейк Джонсон заявил, что филиппинец договорился о бое с Конором Макгрегором .
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