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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки заразились 4 тыс. человек, а выздоровел 5,4 тыс.

Коронавирус в Украине: за сутки заразились 4 тыс. человек, а выздоровел 5,4 тыс.

иллюстративное
фото: israelnoticias.com
За прошедшие сутки на территории Украины получены новые подтверждения тенденции к увеличению количества тех, кто вылечился от COVID-19. Насчитывается 5407 таких новых случаев. Несмотря на это, по состоянию на утро воскресенья, 24 января 2021 года, также обнаружено еще 3915 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

обнаружено - 1191812 (+3 915),

умерло - 21 861 (+83),

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выздоровели - 947 514 (+5 407),

болеет - 222437 (-1575),

подозрения - 1294208 (+3 919).

  • Напомним, завтра, 25 января, Украина выйдет из усиленного карантина.
  • В правительстве объяснили, что это значит .

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