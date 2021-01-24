Коронавирус в Украине: за сутки заразились 4 тыс. человек, а выздоровел 5,4 тыс.

24 января, 2021, 09:19

иллюстративное

фото: israelnoticias.com

За прошедшие сутки на территории Украины получены новые подтверждения тенденции к увеличению количества тех, кто вылечился от COVID-19. Насчитывается 5407 таких новых случаев. Несмотря на это, по состоянию на утро воскресенья, 24 января 2021 года, также обнаружено еще 3915 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом