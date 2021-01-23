25 января Украина выйдет из усиленного карантина. Что это значит
23 января, 2021, 14:54
Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Страна возвращается к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года
Об этом сегодня, 23 января 2021 года января, напомнил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.
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"Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция - это основа", - подчеркнул премьер, прибавив к своему сообщению в Telegram инфографику с указанием дальнейших правил и ограничений.
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