25 января Украина выйдет из усиленного карантина. Что это значит

23 января, 2021, 14:54

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Страна возвращается к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года

Об этом сегодня, 23 января 2021 года января, напомнил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.

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"Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция - это основа", - подчеркнул премьер, прибавив к своему сообщению в Telegram инфографику с указанием дальнейших правил и ограничений.

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