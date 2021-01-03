В мире наименее готовыми к пандемии COVID-19 были правительства популистов. Она их и сметает, - Портников

3 января, 2021, 20:30

Те страны, где во главе стояли популисты с очень высокими рейтингами, оказались особенно уязвимыми к удару коронавируса

Об этом украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников заявил в эфире еженедельной программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

"Я считаю, что пандемия коронавируса стала приговором мировому популизму. Вспомните, какие люди были в первых строках новостей как успешные политики на начало 2020 года: Дональд Трамп, Маттео Сальвини, лидер итальянской "Лиги севера", Владимир Зеленский... Дональд Трамп проиграл выборы. Я думаю, что если бы не эпидемия коронавируса, мог бы быть другой результат президентских выборов в США. Маттео Сальвини, вообще, находится под судом и пребывает в оппозиции без каких-либо возможностей вернуться к власти в Италии. Владимир Зеленский - разочарование украинского 2020 года для 40% украинцев", - объяснил Портников.

"Борис Джонсон, обещавший вывести Великобританию из Европейского Союза так чтобы "нам было можно все, а им нельзя было ничего", фактически согласился на нулевые ставки в торговом сотрудничестве с Европейским Союзом. Европейский Союз по сути добился от Британии всего, чего хотел после брекзита ", - добавил публицист.

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По его мнению, отныне, то есть начиная с 2021 года, "люди не будут так легко голосовать за эти сладкие обещания, за эти разговоры о борьбе со всемирной бюрократией и всемирным заговором, за всю эту ерунду, которая переполняла головы многих людей и заставляла их делать абсолютно неуместный выбор".

"Я очень надеюсь, что большая часть людей (в Украине меньше, в цивилизованном мире больше), начинает взрослеть", - подчеркнул Виталий Портников.

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