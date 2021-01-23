Илон Маск пообещал $100 млн за технологию спасения от глобального потепления

23 января, 2021, 07:45

Руководитель компаний Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск готов обеспечить денежное вознаграждение в размере $100 млн за разработку по улавливанию углерода

Об этом предприниматель заявил через свою официальную страницу в сети Twitter, передает Еспресо.TV.

"Я выделяю $100 млн на приз за лучшую технологию улавливания углерода", - заявил Маск.

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Подробности он раскроет на следующей неделе.

Как отмечают обозреватели, очевидно, речь идет об улавливании промышленных выбросов углерода, после попадания в атмосферу вызывающих парниковый эффект и перегрев атмосферы Земли.

Напомним, Маск собирается продать все свое имущество, а это сейчас более $200 млрд, ради освоения планеты Марс.

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