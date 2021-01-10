Илон Маск продаст все свое имущество ради освоения Марса

10 января, 2021, 08:33

Изобретатель и предприниматель Маск заявил о намерении распродать имущество в подтверждение серьезности своих намерений относительно сооружения города на Марсе

Об этом он сказал в интервью Business Insider , передает Еспресо.TV .

"У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, кроме акций компаний", - заверил Маск.

По его мнению, человечеству необходимо стать "космической цивилизацией и межпланетным видом".

Читайте также: Максим Кидрук: Мой новый проект будет о колонизации Марса

"Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", - подчеркнул он.

Напомним, перед этим появилась последняя информация о состоянии Илона Маска.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb