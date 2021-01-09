9 января, 2021, 17:28

Состояние основателя компании Tesla и SpaceX Илона Маска впервые достигло $209 млрд

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, состояние самого богатого на сегодня человека в мире Илона Маска на 9 января достигает $209 млрд.

На втором месте в списке миллиардеров - основатель Amazon Джефф Безос - $186 млрд.

Агентство Bloomberg отмечает, что в течение 2020 года Маск увеличил свое состояние на $165 млрд, что является самым быстрым обогащением в истории.

За этот период стоимость акций Tesla выросла на 743 процента, а с момента первого выхода на биржу в 2010 году - более чем на 23 900 процентов.

Отметку в $200 млрд до этого преодолевал только один человек - Джефф Безос. В 2020 году ему удавалось сделать это дважды.

Напомним, 7 января основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире.

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