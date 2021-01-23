МИД Украины обнародовало заявление относительно акций протеста в России

23 января, 2021, 21:30

Министерство иностранных дел Украины осудило насилие российской власти в отношении участников акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщает МИД Украины .

"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции. Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях ", - говорится в заявлении МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество осудить противоправные действия российских властей.

"Призываем международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа, агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям со стороны РФ основанного на международном праве мирового порядка и правил поведения цивилизованного мира", - отметили в МИД.

Напомним, 23 января в Москве вспыхнули столкновения между сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального и силовиками.

Блогер Марк Фейгин заявил, что россияне не готовы пожертвовать всем ради протестного движения , они боятся выходить на акции поддержки оппозиционера Алексея Навального.

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