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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки заразились 5 тыс. человек, выздоровели - 13 тыс.

Коронавирус в Украине: за сутки заразились 5 тыс. человек, выздоровели - 13 тыс.

иллюстративное
фото: diariocastellanos.com.ar
По состоянию на утро субботы, 23 января 2021 года, на территории Украины продолжается увеличиваться количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID. Вместе с тем все больше преобладают показатели массового выздоровления и прекращения активного течения коронавирусной болезни

Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны сообщает Еспресо.TV.

Суммарные данные по стране:

выявлено - 1 187 897 (+4928)

умерли - 21 778 (+116)

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выздоровели - 942 107 (+13 138);

болеют - 224 012 (-8326)

имеют подозрение - 1 290 289 (+5240).

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