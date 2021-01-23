Коронавирус в Украине: за сутки заразились 5 тыс. человек, выздоровели - 13 тыс.
23 января, 2021, 09:48
По состоянию на утро субботы, 23 января 2021 года, на территории Украины продолжается увеличиваться количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID. Вместе с тем все больше преобладают показатели массового выздоровления и прекращения активного течения коронавирусной болезни
Об этом со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны сообщает Еспресо.TV.
Суммарные данные по стране:
выявлено - 1 187 897 (+4928)
умерли - 21 778 (+116)
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выздоровели - 942 107 (+13 138);
болеют - 224 012 (-8326)
имеют подозрение - 1 290 289 (+5240).
- По данным министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине уже сотни людей повторно заболели коронавирусом.
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