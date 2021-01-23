Коронавирус в Украине: за сутки заразились 5 тыс. человек, выздоровели - 13 тыс.

23 января, 2021, 09:48

иллюстративное

фото: diariocastellanos.com.ar

По состоянию на утро субботы, 23 января 2021 года, на территории Украины продолжается увеличиваться количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID. Вместе с тем все больше преобладают показатели массового выздоровления и прекращения активного течения коронавирусной болезни