Главный санврач объяснил, когда начнутся прививки от коронавируса и кому их будут делать в первую очередь

9 января, 2021, 20:11

Массовая вакцинация от вируса COVID-19 начнется в Украине уже в феврале 2021 года

Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в субботу, 9 января 2021 года, в эфире программы "Pro здоровье с Ириной Коваль" на Еспресо.TV.

"Медицинских работников не хватит, даже при наличии 40 млн доз вакцин, чтобы в один день ввести прививки всем - от нуля лет до преклонного возраста. Поэтому разрабатываются планы охвата прививками против коронавирусной болезни, которые сочетают как наличие вакцины, то есть способности производителя производить эту вакцину, так и способности медицинской системы делать эти прививки", - пояснил чиновник.

Поэтому в Украине, учитывая мировой опыт, разработали пять этапов вакцинации населения, каждый из которых посвящен определенной возрастной или социальной группе. При этом "в каждом этапе есть два раунда, поскольку прививки надо делать дважды - первый раз и потом через 25 дней, и две платформы - мобильные бригады и пункты прививок", - отметил Ляшко.

Речь идет о специально созданных пунктахпрививок, а не о том, где принимают детей для проведения обычных календарных прививок.

"Первый этап - это медицинские работники, работники социальных учреждений, а также люди, которые находятся в этих социальных учреждениях закрытого типа, и военнослужащие, которые защищают нашу страну на востоке.

Второй этап - это люди пожилого возраста (60+).

Третий этап - это уже учителя, военнослужащие.

Четвертый этап - это люди 18-59 лет с хроническими болезнями.

Пятый этап - это граждане до 59 лет. Это мы, все простые граждане нашего государства ".

По словам Ляшко, количество лиц без пятого этапа составляет 23 млн украинцев.

"23 млн украинцев по две прививки - это с февраля 2021-го по 1 марта 2022 года мы обеспечим прививками. В случае, если все 100% придут прививаться. Если определенные люди не захотят прививаться, ведь вакцинация будет добровольной и не обязательной", - подытожил главный санврач.

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